Bis zu 31 Grad, aber Gewitter als Spielverderber

Nach einem recht „unterkühlten“ Wochenende mit Wolken, Regen und in den Bergen sogar Schneeflocken lässt sich in der neuen Woche wieder der Sommer in Österreich blicken. Von Tag zu Tag steigen die Temperaturen weiter an - ab Donnerstag sogar auf bis zu 30 Grad. Gewitter und Schauer bleiben aber Spielverderber.