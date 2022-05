Bis dato 900 Tonnen Hilfsgüter transportiert

Bis dato sind mehr als 900 Tonnen Hilfsgüter verladen und in die Ukraine bzw. in Nachbarstaaten des vom russischen Angriffskrieg betroffenen Landes transportiert worden. Das messbare Ausmaß der Hilfsgüter für die Ukraine habe mittlerweile vier Millionen Euro überschritten, erklärte am Sonntag Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung. Die Caritas meldet, dass bereits 5500 Pakete gesammelt wurden.