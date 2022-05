So feiert Vienna Meisterparty auf der Hohen Warte

Knapp mehr als viereinhalb Jahre später meldet sich die Vienna mit Pauken und Trompeten im Profi-Fußball zurück. Eine Woche, nachdem eine Nullnummer in Bruck die Wiederkehr in die zweite Liga besiegelt hatte, feierten die Döblinger mit dem Derby of love gegen den Sportclub zum Abschluss der Ostliga-Saison ein Fest, an dem gestern Zuschauer Freude hatten.