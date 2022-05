Radwege, U-Bahn: Arbeiten machen Wien klimafit

Wien investiert beim Verkehr in den Umweltverbund und in die Sicherheit. Immerhin will man 2040 klimaneutral sein. Das bedeutet ein Leben in der Stadt ohne fossile Brennstoffe beim Individualverkehr. Im Sommer 2022 werden daher Schwerpunkte auf den Erhalt und weiteren Ausbau der schienengebundenen Öffis und die Verbesserung der Radfahrinfrastruktur gelegt.