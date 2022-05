„Die Kinder schlagen meist mit dem Kopf auf“

„Krone“:Herr Primar, wir erleben derzeit eine ganze Serie an Fensterstürzen – alle Opfer sind bei Ihnen „gelandet“. Wie geht man in der Regel nach solchen Unfällen vor?

Primar Simon Kargl: Die Kinder kommen in den Schockraum, dort werden die Vitalfunktionen geprüft, die Kinder stabilisiert und dann ein CT vom Kopf bis zum Rumpf gemacht, um lebensbedrohliche Verletzungen zu lokalisieren.