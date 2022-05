Doskozil-Vorstoß könnte Fall für Gericht werden

Funktionäre spenden freiwillig

Stattdessen sei man auf freiwillige Spenden angewiesen - vor allem von den eigenen Funktionären. In Parndorf etwa zahle jeder Mandatar in eine Kassa ein. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass man die eigene Partei nicht mehr finanzieren darf“, so Kovacs. Statt dem Verbot müsse es volle Transparenz in den Parteikassen geben, meint UGVF-Landeskoordinator Christian Schaberl, Gemeindevorstand in Eltendorf. „Wir haben kein Problem, unsere Kassen offenzulegen.“ Bezüglich Plakate versteht Schaberl, dass man den Wildwuchs bekämpfen will, ein komplettes Verbot lehnt er jedoch ab.