Tampa Bay dank Russen-Goalie im NHL-Halbfinale

Zwei Schritte fehlen also noch zum dritten Stanley-Cup-Sieg infolge. Das ist erst fünf Teams und letztmals den New York Islanders zu Beginn der Achtzigerjahre gelungen. Auf ihren nächsten Gegner muss Tampa noch warten. Entweder werden es die Carolina Hurricanes oder die New York Rangers. Carolina liegt in der Best-of-7-Serie vor Spiel vier in der Nacht auf Mittwoch 2:1 in Führung.