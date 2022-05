Bestätigt: Langfristiger Rapid-Vertrag für Greil

Der Neuzugang soll Anfragen anderer Klubs im In- und Ausland abgesagt haben, um sich den Grün-Weißen anzuschließen. Der variable Mittelfeldspieler absolvierte einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in der Akademie seines Heimatbundeslandes Salzburg, danach kickte er fünf Jahre für den USK Anif, bei dem er als 17-Jähriger in der Regionalliga im Erwachsenenfußball debütierte und startete „erst“ vor vier Jahren in der Kärntner Landeshauptstadt so richtig durch.