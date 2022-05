Masken-Pause verkündet: In Wien noch alles offen!

„Erstmals bundesweit einheitliche Regeln“ hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz zu einer dreimonatigen Masken-Pause und dem weiteren Aussetzen der Impfpflicht ab 1. Juni angekündigt. In Wien scheint man davon aber nichts zu wissen: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ließ den Krisenstab der Stadt einberufen. Eine Entscheidung, ob auch Wien die Masken aus Öffis, Supermärkten & Co. verbannt, soll „zeitnah“ getroffen werden.