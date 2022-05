Celtics schaffen im Play-off Ausgleich gegen Miami

Die Boston Celtics haben im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Miami Heat den Ausgleich geschafft. Der Rekordmeister fuhr am Montag einen deutlichen 102:82-Heimerfolg ein. In der „best of seven“-Serie steht es nun 2:2. In Miami steht am Mittwoch die fünfte Partie im Kampf um den Einzug in die NBA-Finals an.