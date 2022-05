Bei Derby: Früher Beginn für spätere Sieger gut

In dem nervenaufreibenden Derby vor rund 150 Zuschauer behielten am Ende die Hausherren die Oberhand, siegten mit 4:2, wobei es bis zur 77. Minute noch 1:1 stand. „Unterm Strich war es ein verdienter Sieg, wir hätten viel früher den Sack zumachen müssen“, so Pögl, der mit seiner jungen Elf sehr zufrieden ist. „Wir gehen den Weg mit talentierten Spielern, auch wenn wir heuer etwas in Abstiegssorgen kamen, wollen uns in den nächsten Jahren etablieren!“