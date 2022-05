Wien verdient halbe Milliarde Euro durch Gebühren

Wien hat schon neun Milliarden Euro Schulden!

Zu Wiens Schuldenberg kamen alleine im Vorjahr 1,28 Milliarden Euro dazu, wie Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Montag bekannt gab. Damit ist die Stadt mit neun Milliarden Euro in den Miesen, dazu kommen die ausgelagerten Betriebe mit weiteren drei Milliarden Euro. Schuld an den aktuellen roten Zahlen ist aber auch Corona - alle Maßnahmen zusammen kosteten die Steuerzahler 810 Millionen Euro. Ein weiterer Brocken: die Mindestsicherung.