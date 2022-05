Megan Fox: Verlobter MGK postet Nacktfoto

„Ich habe den Film für sie geschrieben, weil sie unwissentlich die Ursache für die Spirale war“, sagte MGK gegenüber „Extra“ vor der Veröffentlichung des Films am 20. Mai. „Meine Figur dreht sich in einer Spirale um einen Text, den er nicht wirklich versteht, und er kann sie nicht erreichen, und das war es, was mir passiert ist“, schilderte er.