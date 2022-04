Megan Fox trinkt „gelegentlich“ Blut von Verlobtem

„Adrenalinspritze von Gott“

Megan erzählt in der „Glamour“, wie die Einnahme ihre Beziehung zu MGK beeinflusst hat: „Das war ein Aha-Moment, um ehrlich zu sein! Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem ich dachte: ,Wir brauchen eine Adrenalinspritze von Gott in dieser Beziehung.‘ Die ganze Erfahrung war unglaublich intensiv. Es hat uns in gewisser Weise zusammengeschweißt. Es hat uns viele Dinge bestätigt, die ich wissen musste.“