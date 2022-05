Queen verpasst „Trooping The Colour“-Parade

Es gilt als eines der Highlights des royalen Kalenders: Die „Trooping The Colour“-Parade, die anlässlich des Thronjubiläums der Queen heuer nach zwei Jahren wieder im großen Stil in London stattfinden soll. Doch wie es aussieht, wird die Jubilarin selbst nicht dabei sein. Wie „The Sunday Times“ jetzt berichtete, wird die 96-jährige Monarchin vermutlich zum ersten Mal in 70 Jahren den Salut ihrer Geburtstagsparade verpassen.