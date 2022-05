Weißhaidinger Vierter in Birmingham, Ceh siegt

So hatte sich Weißhaidinger mit einer Weite von über 66 m gut eingeworfen. Dann hatte er aber in den ersten beiden Durchgängen zwei ungültige Versuche. „Da habe ich sehr zurückhaltend geworfen.“ Danach folgten 62,08 m und 65,14 m, womit er sich auf den starken vierten Platz vorschob. Dies ist eine gute Ausgangsposition für die nächsten Stationen der Diamond League, wo der Diskuswurf der Männer angesetzt ist - in Rabat am 4. Juni, in Rom am 9. Juni und schließlich in Stockholm am 30. Juni. Danach wird fürs Finale abgerechnet - die Top 6 dürfen im Letzigrund von Zürich antreten.