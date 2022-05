Baustelle vermiest Shoppinglaune auf Landstraße

Am Montag startet wieder die Einkaufswoche. Wer derzeit auf der Linzer Landstraße unterwegs ist, der braucht aber gute Nerven. Das gilt auch für die Geschäftsleute. Denn die beliebte Bummelmeile erinnert aktuell mehr an einen Hürdenlauf, als an eine Shopping-Promenade. Was bedeutet das für‘s Geschäft?