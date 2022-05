Austro-französisches Ski-Dreamteam trennt sich

30 Grad im Schatten - dennoch herrscht auf den Gletschern noch viel Betrieb. So waren Vorarlbergs ÖSV-Aufsteiger Moritz Zudrell und Martin-Luis Walch diese Woche erstmals mit dem rot-weiß-roten Nachwuchskader auf Schnee. In Sölden war Katharina Liensberger nach ihrem Thailand-Urlaub am Testen. Und auch am Materialsektor dreht sich das Transferkarussell - nicht nur um Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen, Max Franz und Christoph Krenn - munter weiter.