Ein Ski-Quartett stellt seine Latten in den Keller

Schluss macht auch der Nofler Technikspezialisten David Meier. Er hatte bereits im Vorjahr eine Lehre im RadHaus von Team Vorarlberg-Mastermind Thomas Kofler begonnen. Und auch der Montafoner Elias Netzer stellt die Skier in den Keller. „Das Feuer ist nicht mehr da, um so viel in den Skisport zu investieren“, sagt Netzer, der bei der Tischlerei Brugger eine Lehre absolviert, die er im Herbst abschließt.