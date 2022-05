Comeback nach Kreuzbandriss - bei den Skicrossern

Nun dürfen sich Vorarlbergs Skicrosser im ÖSV mit dem 22-jährigen Simon Fleisch über den nächsten Quereinsteiger (C-Kader) freuen. „Klar fiel es mir nicht leicht, meine Alpin-Karriere zu beenden“, verrät der Montafoner, der am 12. Jänner beim Training für die Europacupabfahrt in Tarvis (It) gestürzt war und sich Kreuz- und Innenband im linken Knie gerissen hatte. „Ohne ÖSV-Kaderplatz gab es aber keine Möglichkeiten, weiterzufahren.“