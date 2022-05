Der Sommer bleibt, aber die Gewitter kommen

Schwitzen ist am Freitag angesagt, rasch steigen die Temperaturen auf 26 bis 32 Grad. Über dem Bergland beginnen sich allerdings ab dem Nachmittag Wolken zu bilden, Gewitter könnte es im Norden und in Alpenhauptkamm-Nähe geben, so die ZAMG-Prognose. In den übrigen Regionen dürfte es aber trocken bleiben.