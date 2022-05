Grünwald und Suttner bleiben der Austria erhalten

„Ich freue mich, dass wir zwei so verdienstvolle Spieler auch über ihre Fußballerkarriere hinaus für unseren Weg gewinnen konnten“, so Vorstand Gerhard Krisch. „Alex Grünwald und Markus Suttner haben eine Dekade des Vereins mitgeprägt. Uns ist wichtig, Legenden und langjährige Spieler in unsere Teams einzubinden. Es gibt bei uns aktuell viele Beispiele, bei denen das hervorragend funktioniert. Alex Grünwald und Markus Suttner absolvieren aktuell den MBA in der Harreither-Akademie und konnten auch bei den Vertragsgesprächen fachlich überzeugen. Wir wollen die Partner-Betreuung und -Akquise weiter professionalisieren.“