Salmonellen in Schokolade: 40% mussten ins Spital

Die EU-Gesundheitsbehörde und die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA haben am Mittwoch zu dem Salmonellen-Ausbruch in einem Werk des Süßwarenkonzerns Ferrero in Belgien ein Resümee abgegeben: Bisher wurden 324 Fälle in der EU und in Großbritannien identifiziert. Die meisten Infektionen traten bei Kindern unter zehn Jahren auf. Rund 40 Prozent der Betroffenen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.