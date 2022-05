Zu Unrecht abgeschobene Schülerin klagt Republik

Anwältin der Schülerin fordert 100.000 Euro

Nur wenige Monate später, im September 2019, reiste die junge Frau mit Schülervisum wieder nach Österreich zurück. Die Schülerin gebar ihr Kind in Wien, ihre Geschwister kamen erst später nach. Ihre Anwältin fordert nun rund 100.000 Euro von der Republik. Die Kinder hätten in Nigeria hohe Kosten für Wohnung, Nachhilfe, Computer und Möbel tragen müssen, so die Juristin.