Bei Abverkauf werden Nostalgiker-Augen leuchten

Und weil das Interesse an herkömmlichen Glühbirnen nach wie vor besteht, möchte Thomas Ortner nun die letzten Paletten in Linz an den Mann oder die Frau bringen. Zehn sind noch übrig - neben den verschiedenen Lichtstärken von 25 bis 100 Watt, gibt es auch noch unterschiedliche Lampenformen (Kerzen, Tropfen). Wer sich mit den nostalgischen Restbeständen eindecken will, kann dies ab morgen, Donnerstag, bis Samstag, von 8 bis 18 Uhr beim Interspar in der Industriezeile tun.