Sachslehner: „Ziel ist es, Menschen zu entlasten“

Für Unruhen an den heimischen Börsen hat Karl Nehammer Anfang Mai gesorgt. Er will Profite von Energiekonzernen, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abschöpfen. Ein untypischer Eingriff für die ÖVP, die den Markt im Normalfall gewähren lässt. Wird die ÖVP zur neuen SPÖ? Sachslehner: „Wir sind mit Teuerungen in den unterschiedlichsten Bereichen konfrontiert.“ Zwei erste Anti-Teuerungspakete in der Summe von vier Milliarden Euro wurden bereits vorgelegt. Das Ziel sei es, Menschen zu entlasten und dafür zu sorgen, dass den Menschen am Ende des Tages mehr Geld zum Leben bleibt.