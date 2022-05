Hotels voll, Polizei bereit: Der große GTI-Ansturm

Spontane Sperren für GTI-Fans

Was Handel und Gastronomie freut, kommt bei den Anrainern weniger gut an. Sie stoßen sich vor allem an den Staus und dem Lärm. „Wir werden in Zusammenarbeit mit der Polizei weiterhin spontane Sperren errichten, wenn es notwendig ist!“, so Nina Homar, Stellvertreterin des Bezirkshauptmannes in Villach. Damit wolle man Staubildung verhindern und Ortskerne entlasten.