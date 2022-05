Kinder an die Macht!

„Wir waren wirklich schlecht“, so das nüchterne Resümee von UFC Pama-Coach Michael Guttmann. Sein Team verlor bei Schlusslicht Pamhagen gleich mit 1:4. „Es ist zwar ganz dumm gelaufen, aber unterm Strich hat uns in dieser Partie einfach der letzte Biss gefehlt“, weiß der Trainer, der seit Wochen immer wieder improvisieren muss, zuletzt gleich sechs Stammspieler fehlten. Dennoch, die Niederlage „war komplett unnötig“. Andau hat als Tabellenführer nun vier Punkte Vorsprung - in einer mehr als spannenden Meisterschaft. „Für die schaut’s jetzt wirklich gut aus!“ Pama, das „nicht unbedingt aufsteigen muss, aus finanzieller Sicht die 2. Liga wohl besser zu uns passt“, spielt dennoch eine starke Saison. Guttmann spricht von einer „wirklich guten Truppe“. Doch beim Verein ist nicht alles rosig.