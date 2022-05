Die „stillen“ Invasoren in heimischen Gewässern

Wer Schildkröten beobachten will, muss nicht unbedingt in die Ferne reisen. An warmen Tagen können die Reptilien im Gebiet des Rheindeltas beobachtet werden. In Vorarlberg gibt es Schätzungen zufolge Hunderte frei lebende Schmuckschildkröten. Dabei handelt es sich um einstmalige Terrarientiere, die illegal ausgesetzt worden oder aus unzureichend gesicherten Gehegen ausgebüxt sind. Entgegen früherer Annahmen schaffen es die Schildkröten, in freier Wildbahn zu überleben. Die Invasion der Exoten stellt jedoch ein Problem für die heimische Fauna dar. „Die Schmuckschildkröten sind Allesfresser, besonders die Jungtiere ernähren sich vom Nachwuchs verschiedener Amphibien und Fische. Sie werden so zu einer zusätzlichen Gefährdung für ohnehin schon stark bedrohte Arten“, sagt Klaus Zimmermann, Biologe in der inatura in Dornbirn. Lange hielt man zumindest eine Fortpflanzung der Schmuckschildkröten in unseren Gefilden für ausgeschlossen. Aber auch das stellte sich als Irrtum heraus.