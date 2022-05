2. Liga: Aufstiegskampf wird sportlich entschieden

Die finanziell in Not geratenen Innsbrucker hatten von der Liga zuletzt keine Lizenz erhalten und werden sich nach dem Saisonende aus dem Profifußball verabschieden. Allerdings war unklar, ob Wacker das Gastspiel bei St. Pölten am Freitag (18.30 Uhr) sowie das Heimspiel in der letzten Runde am 22. Mai gegen Dornbirn finanzieren wird können oder nicht zuvor in Insolvenz gehen muss.