Zwiespältiges Echo auf Reform am Tag der Pflege

„Die Beschäftigten in den oberösterreichischen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sind nicht erst seit der Pandemie am Belastungslimit. Der Tag der Pflege darf nicht wieder ein Tag der leeren Versprechungen werden“, sagen die Gewerkschafter von younion, GPA, vida und GÖD in Oberösterreich. Die angekündigte Pflegereform müsse daher mehr als punktuelle Verbesserungen bringen. Wobei es in der konkreten Umsetzung sowieso weiterhin die Gespräche mit den Gewerkschaften brauche.