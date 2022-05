Pressyes: Wiener Soundtrack für den Sepia-Sommer

„On The Run“ war 2018 der Sprung zu einer positiveren Sichtweise aufs Leben. Du hattest beim Pressyes-Debüt also eine klare Vision. Was war nun der Unterbau für „Breeze In Breeze Out“?

Das zweite Album ist die Weiterführung der Reise. „On The Run“ drehte sich, wie im Titel erkennbar, ums Weglaufen. Ich wollte ganz anders klingen als bei Velojet. Am liebsten hätte ich sogar Hip-Hop gemacht und ganz anders gesungen. Ich musste mich verändern. „Breeze In Breeze Out“ passierte passiver, weil ich durch meine Produzententätigkeit relativ eingespannt war. Ich hatte das Album nie genau im Auge, die Songs und Spuren haben sich angehäuft. Irgendwann sichtete ich das Material und merkte, dass ich schon ein Album hätte - ich musste es nur mehr zusammenschnüren. Beim Debüt musste ich alles neu lernen. Wie mischt man und nimmt ein Schlagzeug gut auf? Mittlerweile habe ich dieses Wissen als Produzent bei Bilderbuch, Cari Cari und anderen angewendet. Das zweite Album verlief ganz ohne Druck. Es war einfach alles da. Der Titel steht für das Ein- und Ausatmen, für das Meditative. Ich meditiere seit dem Beginn von Pressyes sehr viel und es gibt mir viel Positivität. Ich erinnere mich dann an Urlaube und kann wieder zu diesen Orten gehen, die in die Songs einfließen. Im Titel ist auch das Eintauchen in die Soundwelt gegeben und mit dem Wortspiel kann man sich gut in den Sommer denken.