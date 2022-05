Dieses „Tierchen“ kann Kinder ins Spital bringen

Betroffene Areale meiden

Mittlerweile ist das Tier in allen Regionen Österreichs anzutreffen. Auch in der Bundeshauptstadt! Im Prater, auf der Donauinsel, im Pötzleinsdorfer Schlosspark oder im Schlosspark Schönbrunn weisen Warnschilder auf betroffene Areale hin. Zwei Expertenteams des mobilen Pflanzenschutzes der Wiener Stadtgärten sind bereits in der Nacht in Schutzanzügen unterwegs und bekämpfen die Raupen mit biologischem Pflanzenschutzmittel. Ist der Befall groß, werden die Nester abgesaugt oder abgeflämmt.