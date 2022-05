Lebender Wurm im Fisch ruft Marktamt auf den Plan

Jährlich 87.000 Kontrollen in 17.000 Betrieben

„Uns ist der aktuelle Vorfall bereits bekannt, und wir werden ihn natürlich untersuchen“, weist er darauf hin, dass es in Wien eine strenge Lebensmittel-Aufsicht gibt. „Jährlich machen wir 87.000 Kontrollen in 17.000 Betrieben.“ Dass diese keine hundertprozentige Garantie bringen, zeigen Erlebnisse, die uns Leser schildern: So fand ein Wiener offenbar einen Zigarettenstummel im Krapfen, ein anderer biss sich an Metall in einer Wurst den Zahn aus.