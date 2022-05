Misstrauensantrag: Endet Ära von Markus Wallner?

Die Vorwürfe wiegen schwer: Just an jenem Tag (5. Mai), an welchem öffentlich geworden ist, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht (mittlerweile ist ein Verfahren eingeleitet worden) gegen Wallner prüft, soll bei der IT-Abteilung des Landes ein Antrag eingegangen sein, die Daten auf den dienstlichen Geräten (Handy und Tablet) des Landeshauptmanns zu löschen. Zudem sei an diesem Tag auch der Computer von Wallners Büroleiterin ausgetauscht worden.