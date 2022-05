Aus einer Tirolerin wurden 2 Tiroler in Regierung

Hätten die Telefone noch Drähte bzw. Kabel, sie wären in der Nacht von Montag auf Dienstag wohl heiß gelaufen. So waren es wahrscheinlich nur die Handys, die im Dauerbetrieb an eine Steckdose angeschlossen zwischen Innsbruck und Wien, sprich bei Gesprächen zwischen Tirols LH Günther Platter und Bundeskanzler Karl Nehammer, gehörig auf Temperatur kamen. Galt es doch aus Sicht des Kanzlers, Führungsstärke zu zeigen und somit so rasch als möglich Nachfolgekandidaten zu finden und zu präsentieren.