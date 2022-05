Denise Richards: Versöhnung mit Tochter Sami Sheen

Sami bedankte sich - doch die Beziehung war noch immer nicht so wie früher. Das gab Richards auch kurz darauf in der Radioshow von Jeff Lewis auf SiriusXM zu: „Es ist sehr schwer und kompliziert. Natürlich würde ich es großartig finden, wenn sie wieder bei mir lebt. Sie hat es doch all die Jahre vorher getan. Ich weiß, dass wir eines Tages wieder die Beziehung haben werden, die wir mal hatten.“ Richards legte zudem Wert darauf, zu betonen, dass sie nicht die „superstrenge“ Mutter ist, wie sie von Sami öffentlich hingestellt wurde. „Ich habe allerdings Regeln und Grenzen in meinem Haus. Es ist sehr schwer, Teenager heutzutage großzuziehen - insbesondere in Los Angeles.“