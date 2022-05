Burgenland: 1500 Teilnehmer bei SPÖ-Parteitag

Die Vorbereitungen für den Parteitag in der Informhalle laufen auf Hochtouren. „Beim Einzug wird es eine Hommage an den vor Kurzem verstorbenen Sänger Willi Resetarits geben“, verrät SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Thematisch stehen die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Mittelpunkt. Doskozil wird mit den Spitzenkandidaten aus den 171 Gemeinden einziehen. „Wir möchten gemeinsam im Herbst ein gutes Ergebnis erreichen“, so Fürst.