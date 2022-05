Ermacora/Pristauz erreichen in Doha Podestplatz

Die Beachvolleyballer Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben beim Challenge-Turnier der Pro-Tour in Doha Rang drei belegt. Im Semifinale hatten sie am Sonntag zunächst gegen die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak 0:2 (-18,-21) verloren, am Abend feierten sie im Duell um den Podestrang einen wertvollen 2:0 (17,18)-Sieg gegen die niederländischen Vize-Europameister Yorick de Groot/Stefan Boermans.