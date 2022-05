„Rückkehr-Oldie“ crashte ASV-Titelträume

Eine ASV-Woche zum Vergessen war am Samstagnachmittag „perfekt“. Erst der Stolperer bei der Nullnummer in Henndorf, dann das Ausscheiden gegen Favorit Wals-Grünau im Landescup, abschließend eine 0:1-Heimpleite gegen Anthering, gleichzeitig die erste Saison-Pleite im 1. Landesliga-Frühjahr. Während sich die spielfreien Schwarzacher den Spieltag genüsslich vom Platz an der Sonne aus respektive von der Couch aus zu Gemüte führten, blieb der schärfste Verfolger diesmal ohne Zähler.