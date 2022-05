Die andere Seite der Michael-Martin-Story

Als am 23. April auf dem Internetportal LAOLA1 die Geschichte „Steyr und der komplizierte Fall Michael Martin“ erschien, kratzte sich in Vorarlberg jemand nachdenklich am Kopf. Denn Thiago de Lima Silva - im Ländle als Ex-Profi bei Austria Lustenau und Spielerberater bestens bekannt - musste seinen Namen in dieser Geschichte lesen, in ein gutes Licht rückte sie ihn nicht, im Gegenteil.