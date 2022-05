Die lange Geschichte österreichischer Duos

Als sich die vom Oberösterreicher Oliver Glasner gecoachte Frankfurter Eintracht am Donnerstag daranmachte, den Sportkameraden von der Westlichen Schinkenvereinigung aus London den Platz im Europa League Finale in Sevilla abzuluchsen, war knapp vor Anpfiff auch Aleksander Čeferin kurz im Bild zu sehen, wenn auch nur im Halbdunkel oder passender im Zwielicht. Dabei hat er einigermaßen sparsam dreingeschaut, was nur zwei Gründe haben kann: Entweder war er sauer, weil er kurz vor neun immer noch keine der legendären Frankfurter Rindswürste kredenzt bekommen hatte, die man unbedingt beim Hersteller Gref-Völsing erwerben sollte, oder aber er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er nicht beim UEFA Conference League-Halbfinale in Rotterdam war, wo Feyenoord am selben Abend gegen Olympique Marseille das Ticket nach Tirana gelöst hat, denn immerhin ist dieser Redundanzpokal auf seinem Mist gewachsen.