Ab 17 Uhr LIVE: LASK gegen Hartberg

Kühbauer will die Athletiker und ihr gesamtes Umfeld beflügeln, um aus der Negativspirale herauszufinden. „Die Burschen sollen am Platz Freude haben, zeigen, dass wir das Ziel drei Punkte haben und dass wir die Fans wieder mitnehmen. Dass wir aus dem Tal wieder rauskommen“, erklärte der Burgenländer. „Es wird sich in nächsten Wochen zeigten, was die Mannschaft leisten kann.“