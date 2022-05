Ab 17 Uhr LIVE: Altach gegen Ried

Im Falle eines Sieges wäre Altach nämlich bis auf einen Punkt an Ried dran, und Magnin glaubt nicht, dass seine Truppe ähnlich desolat wie zuletzt beim 0:4 in Hartberg auftreten wird. „Seit ich Trainer in Altach bin, hat mich die Mannschaft nur einmal enttäuscht, und das war in Hartberg der Fall. Ich gehe davon aus, dass das nicht zwei Mal hintereinander passieren wird.“