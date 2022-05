Besondere Atmosphäre soll beim Siegen helfen

Trotz einiger Ausfälle in der Defensive, ist es Altach/Vorderland zuletzt gelungen bei Austria Wien zu punkten. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Team in der Lage ist, auch in schwierigen Situationen etwas Zählbares mitzunehmen. Auswärts sind die Vorarlbergerinnen damit drei Runden vor Schluss ohne Niederlage. In der heimischen Cashpoint Arena beschmutzte hingegen im März eine 1:3-Niederlage gegen Sturm Graz (41 Punkte) - die sich weit in Front befindend mit St. Pölten (43) noch um die Meisterschaft streiten - die 2022er weiße Weste.