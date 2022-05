Pkw-Lenkerin fuhr nach Unfall mit Moped davon

Der Zwischenfall ereignete sich, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am Montag gegen 8 Uhr, als ein 20-jähriger Moped-Lenker in Bregenz auf der Arlbergstraße von Lauterach kommend in Richtung Bregenz unterwegs war. Dabei fuhr der 20-Jährige auf Höhe Hausnummer 16 einem verkehrsbedingt vor einem Schutzweg abbremsenden roten Kleinwagen auf.