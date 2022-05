Exquisites Hotel öffnet nun seine Pforten

Die Gäste werden beeindruckt sein! Das neue Wellness-Hotel The Resort des Weingutes Scheiblhofer in Andau, das alle Stückerln spielt, versetzt die ersten Besucher bereits ins Staunen. Der Probebetrieb ist längst angelaufen. Vor der offiziellen Eröffnung am Freitag durfte sich die „Krone“ auf einen Rundgang begeben.