Bei Steyr Automotive gilt weiter Vier-Tage-Woche

Nach der mehrwöchigen Zwangspause in der Produktion, die ab Mitte März nur durch wenige Schichten unterbrochen wurde, ist das Hochfahren in der Fahrerhaus- und Lkw-Montage und in der Lackierung angelaufen. Seit dieser Woche gibt’s bei Steyr Automotive, wo derzeit vorrangig im Auftrag von MAN arbeitet und vom durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Mangel an Kabelbäumen massiv betroffen war, im Lkw-Bereich wieder zwei Schichten, bei den Fahrerhäusern wie üblich eine Schicht - allerdings im Rahmen einer Vier-Tage-Woche.