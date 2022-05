Leni Klum: Süße Überraschung zum 18. Geburtstag

Leni startete durch - und feiert vor

In den letzten eineinhalb Jahren hat die Tochter von Heidi Klum und Flavio Briatore nämlich zahlreiche lukrative Model-Jobs an Land gezogen. Unter anderem stand sie für Modemagazine wie das „Harper‘s Bazaar“ oder „Glamour“ vor der Kamera, lief für Dolce & Gabbana über den Laufsteg in Venedig und brachte mit About You eine eigene Mode-Kollektion auf den Markt.