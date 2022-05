Figur von umstrittenem Künstler nun im Mühlviertel

Antisemitische Postings in Zusammenhang mit der Corona-Impfung hatten dem Mühlviertler Künstler Manfred Kielnhofer viel Kritik eingebracht. Die Folge war, dass er seine in Linz und Steyr aufgestellten Figuren „Wächter der Zeit“ auf eigene Kosten entfernen musste. Einer der Wächter sitzt zur Verwunderung der Bevölkerung nun in Haslach/M. und blickt auf den Friedhof.